СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СУ СК России. Силовики задержали стрелка. Вскоре он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК. Им предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

В воскресенье, 30 мая, 48-летний местный житель открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям. По данным СМИ, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции Сергей Боков. Он вышел на балкон с охотничьим ружьем «Сайга».

В результате пострадали девочка и сотрудник правоохранительных органов. В Минздраве Свердловской области сообщили, что ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранитель получил ранение ноги. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Его доставили в травматологию.

Прибывшие на место бойцы СОБР оцепили здание. Когда они вошли в дом, выстрелы продолжались еще некоторое время. После раздался взрыв.