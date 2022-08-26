facebook_pixel
    26 августа 2022, 13:07

    Стрельбу в СИЗО Зеленограда объяснили учениями

    Источник «360»: стрельба в СИЗО Зеленограда вызвана учениями

    Александра Прохорова, Оксана Кириллова

    Звуки стрельбы с территории СИЗО в Зеленограде объясняются проходящими там учениями. Об этом «360» сообщил собственный источник.

    «Служба исполнения наказаний там проводит какие-то свои учения», — рассказал собеседник канала.

    Ранее местные жители сообщили, что с территории СИЗО доносятся звуки «автоматных выстрелов» и взрывов. Была информация и о задымлении на этом участке.