Стрельбу в СИЗО Зеленограда объяснили учениями

Звуки стрельбы с территории СИЗО в Зеленограде объясняются проходящими там учениями. Об этом «360» сообщил собственный источник.

«Служба исполнения наказаний там проводит какие-то свои учения», — рассказал собеседник канала.

Ранее местные жители сообщили, что с территории СИЗО доносятся звуки «автоматных выстрелов» и взрывов. Была информация и о задымлении на этом участке.