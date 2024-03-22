Происшествия 22 марта 2024, 20:50 Стрельбу в Crocus City Hall открыли из автомата Baza: стрельбу в Crocus City Hall открыли из автомата РИА «Новости»

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Стрельбу в здании Crocus City Hall открыли стрельбу из автомата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, нападавшие укрылись на минус первом этаже.

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«По толпе стреляют из автомата», — заявил очевидец событий.

В здании прогремел взрыв, начала обрушаться кровля.

По данным РИА «Новости», минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.