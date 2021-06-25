Стрельбу устроили в Ивановской области

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области. Как сообщил ТАСС, нападавшего ликвидировали.

Нападавший во время задержания оказал сопротивление, сообщило издание со ссылкой на местные власти.

«Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице», — сообщил глава района Сергей Васютинский.

Нападавший отстреливался во время задержания. Было принято решение его ликвидировать, так как он представлял угрозу окружающим.

Накануне неизвестный напал на водителя скорой помощи в городе Назарово Красноярского края и ранил его в голову. Также стрельба произошла в Ингушетии. Во время бытовой ссоры 24 июня в селе Кантышево один из участников начал стрелять из охотничьего карабина. В результате один человек погиб, четверо пострадали.