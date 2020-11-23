23 ноября 2020, 16:25
Стрельбу с балкона устроил подросток в Волгограде
Накануне в Волгограде местный 17-летний подросток открыл с балкона стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщил «Интерфакс».
По данным издания, о стрельбе правоохранителям рассказал 39-летний горожанин. По словам мужчины, в его машину стреляли из пневматики. В результате лобовое стекло разбилось, а осколки задели его шестилетнюю дочь.
ИА НСН рассказало, что подросток таким образом решил развлечься, отдыхая вместе друзьями у себя дома. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.