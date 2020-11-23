Стрельбу с балкона устроил подросток в Волгограде

По данным издания, о стрельбе правоохранителям рассказал 39-летний горожанин. По словам мужчины, в его машину стреляли из пневматики. В результате лобовое стекло разбилось, а осколки задели его шестилетнюю дочь.

ИА НСН рассказало, что подросток таким образом решил развлечься, отдыхая вместе друзьями у себя дома. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.