Очевидец восстановил ход событий во время нападения в Нижегородской области
«Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала. Тут мужчина был — он (стрелок — прим. ред.) в него выстрелил. Мы в подъезд первый зашли, на колени упали», — рассказала она.
Она уточнила, что когда парень начал стрелять, она была от него метрах в 30. Очень испугалась.
«Я не видела, но потом сказали, что он и автобус обстреливал. В итоге вроде сказали про троих погибших», — добавила женщина.
Семью молодого человека она охарактеризовала как «очень порядочную», мальчик — «нормальный».
«Семья в Нижнем Новгороде проживала. Вот с отцом приезжал на выходной», — рассказала Татьяна.
СМИ сообщили, что бабушка, в которую стрелял молодой человек, скончалась в больнице. «360» ведет онлайн-трансляцию с места стрельбы.