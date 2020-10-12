Очевидец восстановил ход событий во время нападения в Нижегородской области

12 октября 18-летний парень устроил стрельбу в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом. Соседка его бабушки Татьяна рассказала, что не знала мальчика, но с 63-летней бабушкой была знакома. Она по памяти расписала произошедшее сегодня днем.

«Мы сегодня приехали на автобусе, как раз когда все это началось. Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала. Тут мужчина был — он (стрелок — прим. ред.) в него выстрелил. Мы в подъезд первый зашли, на колени упали», — рассказала она.

Она уточнила, что когда парень начал стрелять, она была от него метрах в 30. Очень испугалась.

«Я не видела, но потом сказали, что он и автобус обстреливал. В итоге вроде сказали про троих погибших», — добавила женщина.

Семью молодого человека она охарактеризовала как «очень порядочную», мальчик — «нормальный».

«Семья в Нижнем Новгороде проживала. Вот с отцом приезжал на выходной», — рассказала Татьяна.

СМИ сообщили, что бабушка, в которую стрелял молодой человек, скончалась в больнице. «360» ведет онлайн-трансляцию с места стрельбы.