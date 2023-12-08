Эксклюзив 08 декабря 2023, 11:41 Стрельба в брянской гимназии. Хроника ЧП и мотивы школьницы Обозреватель «360» Бер: ученица брянской гимназии готовилась к стрельбе Телеканал «360»

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Школы России каждый год тщательно готовятся к началу нового учебного года и на фоне случаев стрельбы в учебных заведениях заботятся об их безопасности — нанимают охрану. Сентябрь уже давно миновал, но случай в Брянске подтвердил, что готовыми нужно быть всегда, рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

Стрелявшую в гимназии №5 Брянска 14-летнюю девочку учителя и сверстники характеризуют как замкнутую и малообщительную девочка. Такого шага от нее никто не ожидал. Почему стрельба в учебных заведениях России продолжается? Кто или что толкает школьников и студентов к насилию?

Преступление спланировали заранее

Во всех предыдущих случаях ситуация аналогичная: буллинг, подготовка к роковому дню и месть. Все стрелявшие — молодые ребята за исключением ижевского стрелка, которому было 34 года, и у него диагностировали шизофрению.

Стало известно, что у стрелявшей есть сестра-близнец. Она о намерении девочки ничего не знала. В рюкзаке школьницы нашли коробку патронов и записку, где та написала, что ей надо встретиться с другом. Возможно, эта записка предназначалась сестре, чтобы объяснить опоздание на урок.

На самом деле, стрелявшая готовилась к преступлению. Судя по фотографии с места ЧП, она заранее продумала свои действия. Кроме того, ее одежда была похожа на ту, что надевали предыдущие стрелки: высокие ботинки, черные цвета, кожаные перчатки и даже охотничий нож, который она спрятала в правом ботинке.

О том, что это решение являлось не спонтанным, а спланированным, говорит и способ проноса огнестрельного оружия в школу. Девочка выкрала охотничий помповый дробовик отца, сняла с него приклад, чтобы удобнее было поместить в тубус для ватмана. Она пошла в школу ко второму уроку, зная, в каком кабинете на каком этаже будут находиться отмеченные ею жертвы.

Где школьница взяла оружие?

Известно, что накануне ее отец праздновал свой день рождения. Возможно, девочка воспользовалась моментом, когда он будет крепко спать, а комбинацию от сейфа, если он был, могла подсмотреть немного раньше.

Не удивлюсь, если родитель разрешал девочкам пострелять из ружья раньше. Стрелявшая знала, как разобрать и собрать дробовик, где у него вставляются патроны и прочее. Судя по количеству выстрелов, а их было не менее шести, боезапас помпового ружья был полон.

Отца сестер-близнецов забрали на допрос. Там он рассказал, что у сейфа был ключ, который девочка могла выкрасть, пока он спал. В итоге, придя в 09:15 на урок биологии, девочка спокойно прошла через пост охраны, расчехлила оружие и открыла стрельбу в классе.

Хроники трагедии и мотив

Ее первой жертвой стала одноклассница, она погибла сразу. Затем стрелявшая отправилась на поиски еще четверых, все они получили огнестрельные ранения, также выстрел задел еще одну девочку. Один из этих пяти пострадавших сейчас находится в больнице, 14-летний школьник получил ранения в предплечье и колено, потерял много крови.

Сразу после трагедии стали выяснять причину, из-за которой восьмиклассница решилась на жестокое преступление. Ее классный руководитель опроверг информацию о том, что девочка застрелила одноклассницу из-за ревности. По словам учительницы, она была малообщительной и с мальчиками практически не контактировала.

Основная версия: девочку затравили одноклассники, а инициатором травли была как раз погибшая школьница, которая настраивала мальчишек против нее. Классный руководитель отметил, что перед преступлением стрелявшая была сама не своя, примерно за день-два до трагедии.

Я уверен, никто с ребенком не поговорил: никто не спросил, что произошло. Ни школьный психолог, ни учитель, ни тот же отец. Никто не ожидал, что маленькая тихая девочка способна на столь тяжелый шаг.

Один из одноклассников рассказал, что над девочкой смеялись и дразнили, а накануне стрельбы ей говорили, что она беспомощная и ничего не сможет сделать своим обидчикам.

Я не оправдываю поступок и не оправдываю наплевательское отношение к ребенку. Это насколько нужно было забить на человека, чтобы не интересоваться его настроением и самочувствием? И ведь стоило знать, что в переходном возрасте подростки воспринимают окружающий мир, события, слова и поступки неадекватно. После, казалось бы, череды ежегодных трагедий стоило бы обратить на это внимание.

Как дела с безопасностью в школе?

СМИ сообщили, что рамка металлодетектора не сработала, а женщина-охранник отреагировала на первый же звук выстрела, нажав тревожную кнопку.

Занимавшееся безопасность гимназии руководство охранного предприятия объяснило, что охранники не имеют права досматривать детей и их личные вещи. Рамки металлоискателя также не всегда срабатывают на оружие.

Получается, что от ребенка никто не ожидал такого поступка. Хорошо, ружье в тубусе не заметили, а как же тогда тот самый охотничий нож в сапоге? Его, видимо, детектор принял за ключи?

Беспечность, недооцененное состояние школьницы, и расчет, что на эмоциональную расправу способны только взрослые люди. Стрелявшей в одноклассников девочки больше нет, как нет и ее обидчицы. Жизнь родителей погибших детей разрушена. Всего один разговор — и все сложилось бы иначе.