Стрельба раздалась у метро «Коломенская»

Стрельба раздалась в районе ЖК «Ривер Парк» у метро «Коломенская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Выстрелы раздались 22 декабря, в 13:00, по адресу: улица Корабельная, дом 11, корпус 1. Местные жители услышали громкие хлопки. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в воздух из черного Mercedes.

Москвичи рассказали о ЧП в полицию. Сейчас территория жилого комплекса оцеплена. Правоохранители ищут хулигана.

Злоумышленник выстрелил из охолощенного оружия. В пресс-службе назвали характеристики этого устройства. Для производства охолощенного оружия на заводе берется боевое оружие и переделывается для стрельбы шумовыми патронами. Правонарушители продают модели без лицензии любому, кто достиг 18-летия. Травмы из такого оружия причинить нельзя, оно издает только звуковой эффект.

«А внешне это, конечно, выглядит как настоящее оружие», — сообщили в МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал.