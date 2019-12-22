Стрельба раздалась у метро «Коломенская»
Выстрелы раздались 22 декабря, в 13:00, по адресу: улица Корабельная, дом 11, корпус 1. Местные жители услышали громкие хлопки. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в воздух из черного Mercedes.
Москвичи рассказали о ЧП в полицию. Сейчас территория жилого комплекса оцеплена. Правоохранители ищут хулигана.
Злоумышленник выстрелил из охолощенного оружия. В пресс-службе назвали характеристики этого устройства. Для производства охолощенного оружия на заводе берется боевое оружие и переделывается для стрельбы шумовыми патронами. Правонарушители продают модели без лицензии любому, кто достиг 18-летия. Травмы из такого оружия причинить нельзя, оно издает только звуковой эффект.
«А внешне это, конечно, выглядит как настоящее оружие», — сообщили в МВД.
По предварительным данным, никто не пострадал.