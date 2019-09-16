Неизвестный открыл стрельбу по молодым людям у входа в вестибюль станции метро «Тимирязевская». Пострадали двое. Нападавший с места преступления скрылся.

О случившемся на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки в полицию заявили очевидцы, сообщило РИАМО с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что оба пострадавших — жители Омска. Один из них — неработающий мужчина 1998 года рождения — получил черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и проникающее ранение глазного яблока.

Второй раненый, 20-летний омич, был госпитализирован с непроникающими огнестрельными ранениями передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха.

Оружие, из которого велась стрельба, не установлено. Ведется поиск подозреваемого. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.