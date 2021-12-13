Стрельба произошла возле ночного клуба в Курской области

Пять охранников получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Человека, который открыл огонь, сейчас разыскивает полиция.

Сообщение о том, что охранники ночного клуба в Курском районе ранены, поступило в полицию 12 декабря, около 23:00.

«На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции города Курска, а также Росгвардии. На место прибыли и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали», — сказано в сообщении ведомство.

По предварительным данным, произошел конфликт, из-за которого молодой человек несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону работников службы охраны, тем самым он ранил пятерых из них. После этого подозреваемый, предположительно, на автомобиле покинул место происшествия.

Полицейские опросили работников и посетителей клуба, сейчас также ищут людей, которые могут быт причастны к произошедшему. Восстановить все обстоятельства произошедшего помогут видео с камер наблюдения.

Также рассматривается версия о том, что причиной произошедшего мог стать конфликт, который произошел за несколько дней до этого.