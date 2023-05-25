25 мая 2023, 12:56
Стрельба произошла в поликлинике в Казани
МВД: судимый житель Казани устроил стрельбу в поликлинике
Жительница Казани, работающая охранником в поликлинике, пострадала от рук злоумышленника, проникшего в учреждение через форточку, сообщил источник «360». По его данным, мужчина выстрелил в сотрудницу.
Источник рассказал, что 67-летняя охранница заметила незнакомца в белом халате и черном капюшоне, когда тот перебирал медкарты пациентов. После выстрела он скрылся тем же способом, как и пробрался внутрь поликлиники.
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По данным собеседника «360», злоумышленник — местный житель, ему 50 лет. Пострадавшая женщина находится в больнице, уточнило издание 116.ru.
В республиканском главке МВД подтвердили данные о ЧП в поликлинике. По данным ведомства, злоумышленник проник в здание около 04:25 и несколько раз выстрелил в женщину, предположительно, из огнестрельного оружия.
Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления против личности.
По месту жительства задержанного провели обыски. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Стрельба
Казань
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