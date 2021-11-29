Стрельба произошла в Новой Зеландии. Пострадали три человека

Стрельба произошла в городе Окленд в Новой Зеландии. Там злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщил RT со ссылкой на газету NZ Herald.

Во время стрельбы мужчине удалось ранить троих полицейских. Все они получили ранения средней и тяжелой степени, пострадавших госпитализировали. Медики отмечают, что на данный момент их состояние остается стабильным. Злоумышленник же скончался. Его ликвидировали во время задержания.

Ранее перестрелка произошла недалеко от центральной средней школы в городе Аврора, штат Колорадо. Пострадали, по предварительным данным, пять подростков.