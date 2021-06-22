Стрельба произошла в Миссури. Погибли три человека

Стрельба произошла в американском штате Миссури. Три человека погибли, еще четыре получили травмы. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Личность стрелка и его мотивы пока не установлены. Идет расследование. «Расследование находится на очень ранней стадии», — рассказал во время пресс-конференции комиссар полиции Джон Хейден. Ранее жительница Петрозаводска устроила стрельбу из пневматического пистолета в ресторане.