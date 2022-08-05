Стрельба произошла у ресторана в Адмиралтейском районе Петербурга

В четверг, 4 августа, в полицию Петербурга поступило сообщение о стрельбе у ресторана Doski, расположенного на Звенигородской улице. Об этом написал сайт «Петроград».

Как рассказали в правоохранительных органах, 23-летний грузчик произвел не менее трех выстрелов из травматического оружия в сторону 29-летнего приезжего из Дагестана.

В результате инцидента пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. В настоящий момент нарушитель общественного порядка находится на свободе.