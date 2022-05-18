Стрельба произошла на заводе на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. В МВД уточнили, что в конфликте участвовали трое мужчин, один из которых применил травматическое оружие.

По данным источника, стрельба произошла возле завода железобетонных изделий на Южнопортовой улице, дом 21, корпус 21. По меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение из травматического оружия.

На место вызвали скорую помощь и полицейских. Обстоятельства выясняются.

В столичном МВД уточнили «360», что около 16:50 возле одного из строений на Южнопортовой улице произошел конфликт между тремя мужчинами. Одного из них побили двое, и тот применил против своих обидчиков травматическое оружие. Все трое получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь.