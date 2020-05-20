Стрельба произошла на юго-востоке Москвы. Ранены трое

В Москве произошла стрельба на Южнопортовой улице. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

«В 17:04 сообщили о конфликте. Прибывший экипаж установил, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина, предположительно, из травматического оружия нанес ранения троим оппонентам. С места скрылся», — сообщили в пресс-службе МВД.

По словам представителя полиции, стрелявший еще не задержан.

В полиции уточнили, что стрельба произошла по адресу Южнопортовая улица 22, строение 1. Там находится авторынок «Южный порт».

Конфликт попал на камеры наблюдения.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в столице введен план «Перехват». Подозреваемый скрылся на автомобиле Mitsubishi Lancer.