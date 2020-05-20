20 мая 2020, 18:02
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы. Ранены трое
В Москве произошла стрельба на Южнопортовой улице. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.
«В 17:04 сообщили о конфликте. Прибывший экипаж установил, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина, предположительно, из травматического оружия нанес ранения троим оппонентам. С места скрылся», — сообщили в пресс-службе МВД.
По словам представителя полиции, стрелявший еще не задержан.
В полиции уточнили, что стрельба произошла по адресу Южнопортовая улица 22, строение 1. Там находится авторынок «Южный порт».
Конфликт попал на камеры наблюдения.
Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в столице введен план «Перехват». Подозреваемый скрылся на автомобиле Mitsubishi Lancer.