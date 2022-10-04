«Стрельба не подтверждается». Источник «360» рассказал о конфликте в центре Москвы | 360°

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«Стрельба не подтверждается». Источник «360» рассказал о конфликте в центре Москвы

Источник «360»: информация о стрельбе на улице Маросейка в Москве не подтвердилась

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Причиной конфликта между молодыми людьми в центре Москвы стала просьба одолжить денег, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. По его информации, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Все случилось днем во вторник на улице Маросейка, 9.

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«Стрельба не подтверждается. <…> Предварительно — есть конфликт между мужчиной и двумя нетрезвыми, которые попросили денег, он не дал, и они ушли», — рассказал собеседник «360».

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По информации Telegram-канала Mash, на место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Стражи правопорядка задержали минимум двух подозреваемых в избиении. Пострадавший рассказал журналистам, что у него попросили денег, а также нанесли как минимум два удара бутылкой в лицо. По его словам, нападавших было шесть-семь человек.

В конце сентября в одном из баров Пензы повздорили два посетителя. Один из них набросился на оппонента и избил его. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. По горячим следам они задержала нападавшего — им оказался 20-летний местный житель.

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