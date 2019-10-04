Стрельба на кубанском заводе: названа причина попытки рейдерского захвата

Конфликт между двумя собственниками завода «Кубанские деликатесы» привел к попытке рейдерского захвата предприятия. Ситуация возникла не в первый раз — аналогичные события уже происходили летом.

Полицейские уже начали проверку после информации о выстрелах на улице Красной в Славянске-на-Кубани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

«Нам сейчас не до вас, у нас стреляют»: на завод «Кубанские деликатесы» напали рейдеры Подробнее

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — уточнили в ведомстве.

Работает следственно-оперативная группа. После проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный конфликт, рассказали газете «Известия» источники, уже происходил в июле 2019 года. Собственники никак не могут поделить между собой завод.

В региональном ГУ МВД подчеркнули, что задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке. Их допрашивают. Личности всех участников конфликта установлены, сообщил «Интерфакс».

Стрельба на заводе велась из травматического оружия. Пострадали трое. Один человек госпитализирован, двоим другим назначено амбулаторное лечение.

Ранее СМИ рассказали, что напавшая на предприятие группа из восьми человек попыталась взять заложников. Людей позже отпустили. Сами рейдеры забаррикадировались внутри здания, начав переговоры.

Консервный завод «Кубанские деликатесы» считается лидером на рынке производства консервированных овощей на Кубани. Его продукцию поставляют в магазины России и Казахстана.