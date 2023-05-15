Эксклюзив 15 мая 2023, 14:09 Стрельба из окон квартиры по студентам общежития Омского техникума попала на видео «360»: появилось видео стрельбы по студентам в Омске, есть раненый

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Житель Омска устроил стрельбу из окна своей квартиры по студентам общежития техникума строительства и лесного хозяйства. В распоряжении «360» оказалось видео момента происшествия.

В здании сработала сигнализация, поэтому более 100 молодых людей и девушек эвакуировали на улицу. Подростки громко разговаривали и шутили, что сильно не понравилось их соседу.

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Мужчина высунулся из окна и открыл огонь по ребятам из пневматической винтовки. Одного студента он ранил.

Полиция задержала стрелка, оружие у него изъяли. В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили, что идет проверка, передал омский новостной сайт ngs55.ru. Как поясняли в общежитии, дом поделен на два подъезда. В одном живут студенты, в другом — горожане.

Ранее мигрант открыл стрельбу из пневматического пистолета в магазине в Невском районе Петербурга. Уроженец Армении стрелял по посетителям.