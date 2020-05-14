14 мая 2020, 15:11
Стрела экскаватора упала на голову мужчине в Пензенской области
Мужчина получил черепно-мозговую травму во время ремонта экскаватора в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным ведомства, на пострадавшего упала стрела машины. Причиной стало нарушение техники безопасности. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
«Мужчина с полученными телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.