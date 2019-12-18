18 декабря 2019, 23:08
Стрела башенного крана упала на рабочих в Саратове
Стрела башенного крана упала 18 декабря на улице Пензенская в Заводском районе Саратова. Она обрушилась на стройплощадку школы, сообщил сайт VSE42.RU.
Инцидент произошел около полудня. Стрела крана рухнула прямо на рабочих. Два человека получили травмы. Они были доставлены в больницу. Их состояние врачи оценили как «среднетяжелое», сообщил портал «Дни.ру».
На месте обрушения работают оперативные службы. Причины инцидента предстоит выяснить следствию.