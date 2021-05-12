Стратегически важное поселение к югу от Кабула захватили в Афганистане

Представители радикального движения «Талибан»* захватили стратегически важное поселение к югу от столицы Афганистана, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что боевики захватили районный центр округа Ниркх в провинции Вардак. Здесь находится центральное шоссе, которое соединяет Кабул с южной провинцией Кандагар. В ней базируется террористическая организация, написало ИА НСН.

В настоящий момент не уточняется, когда именно произошло нападение.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.