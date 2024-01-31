Происшествия 31 января 2024, 18:23 «Страсти»: мотивом убийства женщины и ребенка на Кубани могла стать ревность

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В Краснодарском крае в сгоревшей квартире обнаружили трупы 27-летней женщины и ее двухлетней дочери. Мотивом преступления могла стать ревность, сообщила сестра погибшей сайту «Страсти».

Подозрения легли на бывшего сожителя потерпевшей, который бросил ее еще во время беременности. По словам сестры, незадолго до убийства пара возобновила отношения.

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Собеседница издания отметила, что возлюбленные в день преступления могли поссориться именно на почве ревности.