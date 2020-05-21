Страшный ураган обрушился на Индию

Основной удар суперциклона пришелся на индийский штат Западная Бенгалия. Однако он также затронул Бангладеш. Мамата Банерджи, главный министр штата, заявила, что циклон почти полностью опустошил штат, в результате серьезно пострадала инфраструктура. Об опасности было известно заранее, поэтому около полумиллиона человек были эвакуированы.

«Мы столкнулись с куда большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19», — сказала Банерджи.