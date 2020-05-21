21 мая 2020, 12:52
Страшный ураган обрушился на Индию
Ураган «Амфан» обрушился на Индию. В результате погибли около 14 человек. Ветер со скоростью около 190 километров в час складывал здания и нанес серьезный ущерб инфраструктуре страны. Об этом сообщил «Царьград».
Основной удар суперциклона пришелся на индийский штат Западная Бенгалия. Однако он также затронул Бангладеш. Мамата Банерджи, главный министр штата, заявила, что циклон почти полностью опустошил штат, в результате серьезно пострадала инфраструктура. Об опасности было известно заранее, поэтому около полумиллиона человек были эвакуированы.
«Мы столкнулись с куда большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19», — сказала Банерджи.