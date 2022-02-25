Серьезное ДТП случилось накануне на автодороге Пермь — Ильинский. В результате происшествия погибли четыре человека, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, в ночное время суток 35-летний мужчина на автомобиле марки Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем аналогичной марки. Обе машины получили сильные повреждения.

Водители, а также две пассажирки встречного авто скончались на месте. В больницу с травмами были доставлены два человека, в том числе пятилетний ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные обстоятельства случившегося.