Страшное ДТП с тремя машинами произошло в Ростове-на-Дону

В 23:15 Mitsubishi, которым управлял 21-летний парень, лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2112». Пока пострадавших пытались вытащить из машин, в них влетела еще одна иномарка: мужчина за рулем Nissan Fuga не заметил ДТП.

В результате погибли водитель и пассажир «ВАЗ-2112». Водитель и пассажир Mitsubishi, а также еще один пассажир «Жигулей» и два пешехода получили травмы разной степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.