Происшествия 24 августа 2023, 15:19 «Страшное ДТП». Калужский губернатор — об аварии с 10 пострадавшими Губернатор Шапша: в Калуге произошло страшное ДТП, пострадавшим оказали помощь Соцсети

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Страшное ДТП произошло в Калуге, заявил глава региона Владислав Шапша. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, написал он в своем Telegram-канале.

Днем 24 августа лишенный прав автомобилист врезался в остановку и сбил 10 человек, среди которых оказались двое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Двух человек отправили в детскую областную больницу, рассказал губернатор.

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«Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме», — рассказал губернатор Калужской области.

Экстренные службы оперативно прибыли на место случившегося. Руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и сотрудники МЧС работают на месте.

Пользователи Сети пишут, что въехавший в остановку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а перед аварией его даже стошнило.