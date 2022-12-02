02 декабря 2022, 20:38
«Страшно представить, если бы там были дети». ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Старый Хутор
Украинские военнослужащие обстреляли село Старый Хутор в Валуйском округе Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, никто из жителей не пострадал.
Он рассказал, что в результате артобстрела боевики повредили 5 частных домов — в них выбиты окна и разрушена кровля. Осколочные повреждения выявили в школе, Доме культуры и детском саду.
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Губернатор добавил, что дистанционное обучение на приграничных территориях — это необходимая мера предосторожности.
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«Страшно представить, даже на секунду, что если бы сегодня при обстреле в пострадавшей школе в селе были дети! Поэтому дистант — это абсолютно вынужденная и необходимая на сегодня мера», — написал Гладков.
Областной оперштаб принял такое решение 1 декабря. Школы девяти приграничных образований, а также самого Белгорода будут работать в дистанционном режиме до конца марта.
Также глава региона сообщил, что удары ВСУ повредили линию электропередач. Село было обесточено.
Бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрелов.
ВСУ
Россия
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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