Происшествия 02 декабря 2022, 20:38 «Страшно представить, если бы там были дети». ВСУ обстреляли село в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Старый Хутор Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Украинские военнослужащие обстреляли село Старый Хутор в Валуйском округе Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, никто из жителей не пострадал.

Он рассказал, что в результате артобстрела боевики повредили 5 частных домов — в них выбиты окна и разрушена кровля. Осколочные повреждения выявили в школе, Доме культуры и детском саду.

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Губернатор добавил, что дистанционное обучение на приграничных территориях — это необходимая мера предосторожности.

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«Страшно представить, даже на секунду, что если бы сегодня при обстреле в пострадавшей школе в селе были дети! Поэтому дистант — это абсолютно вынужденная и необходимая на сегодня мера», — написал Гладков.

Областной оперштаб принял такое решение 1 декабря. Школы девяти приграничных образований, а также самого Белгорода будут работать в дистанционном режиме до конца марта.

Также глава региона сообщил, что удары ВСУ повредили линию электропередач. Село было обесточено.

Бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрелов.