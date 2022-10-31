«Страшно. Мы уже привыкли». Жители Донецка рассказали об ударе ВСУ по городу | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 17:31 «Страшно. Мы уже привыкли». Жители Донецка рассказали об ударе ВСУ по городу ВСУ обстреляли жилой дом в центре Донецка в понедельник днем

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой дом в Ворошиловском районе Донецка. На месте происшествия побывала съемочная группа «360».

Все случилось днем в понедельник на улице Щорса. Один из жилых домов получил серьезные повреждения в ходе атаки со стороны украинских военных. Рядом с многоквартирным домом находится котельная — возможно, ВСУ планировали нанести удар именно по этому объекту.

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«Страшно. Мы уже привыкли. Это самое ужасное, что привыкли, даже не дернулись. Волнуемся за друзей, поэтому пришли узнать, что с ними», — рассказала «360» жительница соседнего дома. Женщина добавила, что позже созвонилась с приятелями. Они уточнили, что с ними все в порядке. По предварительным данным, в результате обстрела никто не погиб.

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Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Ворошиловский район города попал под огонь натовской артиллерии. По данным ведомства, украинские военнослужащие провели атаку в направлении студенческого городка.