Происшествия 23 марта 2024, 08:29 «Страшная трагедия для всех». Эмин Агаларов выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе» Эмин Агаларов выразил соболезнования родным погибших в «Крокусе»

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Исполнитель, экс-первый вице-президент Crocus Group, сын собственника компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в связи с произошедшим 22 марта терактом в «Крокус Сити Холле». В своем Instagram* он признался, что эта атака затронула и его семью.

«Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал он.

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Вечером 22 марта перед началом выступления рок-группы «Пикник» в Crocus City Hall группа неизвестных открыла огонь по зрителям. После этого в здании вспыхнул пожар. В результате террористической атаки пострадали 145 человек, включая детей.

Один из зрителей во время стрельбы в Crocus City Hall смог обезвредить террориста и помог спастись десяткам людей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.