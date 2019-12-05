Страшная авария унесла жизнь королевы красоты

1 декабря около полуночи по местному времени 32-летняя, находясь за рублем своего Mercedes CL2, не вписалась в поворот автомагистрали. Ее автомобиль врезался в заграждение, перевернулся от удара и вылетел на встречную полосу.

Женщина выпала из автомобиля и скончалась на месте. По предварительным данным, в крови Навид не обнаружили следы алкоголя.

Как сообщил портал «Дни.ру», кроме нее в ДТП не пострадал никто.