Страшная авария унесла жизнь королевы красоты
Заниб Навид, победительница конкурса красоты «Мисс Пакистан Мира» 2012 года и участница конкурса красоты «Мисс Земля» погибла в ДТП в американском штате Мэриленд. Об этом сообщила Lenta.ru.
1 декабря около полуночи по местному времени 32-летняя, находясь за рублем своего Mercedes CL2, не вписалась в поворот автомагистрали. Ее автомобиль врезался в заграждение, перевернулся от удара и вылетел на встречную полосу.
Женщина выпала из автомобиля и скончалась на месте. По предварительным данным, в крови Навид не обнаружили следы алкоголя.
Как сообщил портал «Дни.ру», кроме нее в ДТП не пострадал никто.