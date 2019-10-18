Странные маневры пензенских автомобилистов попали на видео

По данным информагентства, видео было заснято в микрорайоне Терновка.

На кадрах видно, что группа машин с мигающими фарами движется по двум полосам. В какой-то момент один из автомобилей начинает вилять и дергаться то в одну, то в другую сторону. Пассажиры другого авто вовсе высунулись из салона и сидят прямо на двери. По мнению пользователей соцсетей, подобное поведение на дороге может спровоцировать аварию и привести к плачевным результатам.