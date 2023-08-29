Странного мужчину заподозрили в причастности к исчезновению фигуристки Горбачевой | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:49 Странного мужчину заподозрили в причастности к исчезновению фигуристки Горбачевой Telegram-канал Mash: до исчезновения Горбачевой фигуристок преследовал мужчина РИА «Новости»

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На Покровской набережной в Москве, где в последний раз видели пропавшую без вести фигуристку Алину Горбачеву, неизвестный преследовал других юных спортсменок. Одна из девушек рассказала об этом Telegram-каналу Mash.

Спортсменка заявила, что недалеко от «Чкалов Арены» за ними шел подозрительный мужчина. Они занимались в этом спорткомплексе фигурным катанием. Незнакомец следил за ними на Покровской набережной.

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Именно там исчезла 16-летняя Алина Горбачева. Вещи чемпионки России по фигурному катанию нашли, а рядом с ними, по информации канала, — следы пикника. Местные жители рассказали, что там часто отдыхали асоциальные личности и мигранты.

Спортсменка пропала 28 августа по пути с тренировки. Камеры зафиксировали, как она вышла из спорткомплекса и пошла в сторону Владимирской церкви. Следком России начал проверку. К поискам подключили кинолога и катер.