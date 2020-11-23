«Странная женщина»: соседка рассказала о матери, которая оставила 10-летнего сына одного в квартире

Бывшая соседка женщины, которая оставила малолетнего сына на пять дней одного в квартире на западе Москвы, назвала ее странной. По слухам, она употребляет наркотики.

«Даже не знаю, с кем она общается сейчас. Мы раньше жили в одном подъезде, потом она уехала. Муж давно умер. У нее было после него не менее двух мужчин. Мама тоже давно умерла. <…> Многие говорили, что она употребляет наркотики. Я, честно, не видела, но она странная женщина», — поделилась собеседница.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что 10-летний мальчик провел взаперти один пять дней в московской квартире. Его мать бесследно исчезла, и соседи забили тревогу.

Они вызвали полицию. Сотрудники МЧС вскрыли дверь. Опасения соседей подтвердились — за дверью действительно обнаружили школьника. По данным правоохранительных органов, его 31-летняя мать ведет аморальный образ жизни и нигде не работает. Сейчас женщину ищут. Ребенка отправили в филиал Детской городской больницы №9.