Происшествия 23 февраля 2023, 16:05 Страйкбольные шары оказались в пакете у посольства Швейцарии в Москве — СМИ ТАСС: в пакете у посольства Швейцарии в Москве оказались страйкбольные шары с горохом

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Внутри найденного у посольства Швейцарии в Москве пакета оказались наполненные горохом страйкбольные шары, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он добавил, что находка не представляет опасности.

Собеседник агентства рассказал, что полицейские нашли на территории диппредставительства два пакета. В них были похожие на гранаты предметы.

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«Предварительно, в одном из них страйкбольные шары, наполненные горохом. Опасности они не представляют. Остальные находки будут вывезены для проведения экспертизы», — уточнил источник.

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Об обнаружении подозрительного предмета стало известно утром 23 февраля. В переулке Огородная Слобода нашли прозрачный пакет с предметами, похожими на две ручные дымовые гранаты. На место происшествия прибыли полицейские. Они оцепили территорию и выставили сотрудников. Представители швейцарского посольства ничего не сообщили о ЧП и отметили, что не станут комментировать ситуацию.

Днем 22 февраля на юго-западе столицы нашли пакет с торчащими из него проводами. О находке сообщили в полицию, силовики оцепили место.