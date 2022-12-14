Эксклюзив 14 декабря 2022, 18:27 «Страху нагнал». Соседка рассказала о москвиче, угрожавшем автоматом из-за звуков дрели Полиция задержала москвича с охолощенным автоматом Калашникова

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Житель Москвы устроил разборки с соседями из-за шума дрели. Мужчина взял автомат и постучался к ним в дверь. Соседи вызвали полицию, дебошира забрали в отдел. Очевидица произошедшего рассказала «360», что в момент задержания москвич угрожал ей расправой перед Новым годом.

Конфликт случился несколько дней назад на улице Нижняя Красносельская. Около пяти часов вечера зять собеседницы «360» решил повесить несколько полок в коридоре. Для этого он начал сверлить стену.

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«Только начал сверлить — звонок в дверь. Открываем — а там дуло автомата, прямо в грудь. <…> У нас общая стена, он пришел, был одет в камуфляж и маску. Какой там автомат — настоящий, ненастоящий — страху нагнал», — рассказала женщина.

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Она добавила, что ее внучка сильно испугалась, плакала и вызвала полицию. Сотрудники МВД забрали мужчину, но он пообещал «устроить расправу» на Новый год.

«Они живут с самого начала, он родился здесь. Тихая семья, не скандальная. Мальчики росли обособлено, их два брата — есть еще постарше. Никаких к ним претензий, ни с кем не ссорились», — охарактеризовала нападавшего соседка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «360» рассказали, что мужчину доставили в отдел полиции Басманного района столицы.

«У него изъяли охолощенное оружие на базе автомата Калашникова и сувенирную продукцию в виде ручной гранаты. Проводим проверку», — отметили в полиции.

В Ленинградской области повздорили два соседа. Один из них набросился на обидчика с гвоздодером. Пострадавшего госпитализировали с переломанными ребрами.