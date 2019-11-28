Страховщики требуют с петербурженки 130 тысяч за ДТП с машиной банка. Но сбили-то ее

Автомобиль «Райффайзенбанка» выезжал с парковки и не заметил пешехода. Сбитая Анастасия Хлякина получила гематомы и ушибы. Писать заявление на водителя она не стала. Спустя почти полгода страховая компания «Согласие» сообщила девушке, что с нее собираются взыскать более 130 тысяч рублей. Якобы автомобиль банка получил повреждения, а виновником «столкновения» признали ее.

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Водитель, управлявший транспортным средством, был удивлен такой сумме.

«Он сказал, что не могло быть там на 132 тысячи повреждений, максимум, крыло было согнуто, — рассказала Хлякина. — В заключении было написано, что у меня гематомы, не опасные для жизни. Логично же, что с такими минимальными повреждениями я не смогла бы ничего причинить автомобилю, грузовичку, а они вот пишут о каких-то механических повреждениях. „Райффайзен“ затребовал у этой страховой компенсацию, и теперь они хотят эти деньги где-то взять».

Отмечается, что при разборе обстоятельств ДТП допустили массу процедурных и юридических нарушений. Например, девушка-пешеход должна была присутствовать при осмотре автомобиля и засвидетельствовать повреждения. Также, по словам Хлякиной, о переводе денег из страховой компании ее обязан был уведомить банк.

Пресс-служба «Райффайзенбанка» заявила, что банк не поддерживает взыскание страховой денежных средств со сбитого пешехода.

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«Банк провел переговоры с компанией „Согласие“ с целью снятия претензий к пострадавшей», — сообщили в пресс-службе.

Страховая компания «Согласие» объяснила, что исходит из того, что девушка переходила в неположенном месте, а вина водителя не была доказана.

«Страховая компания „Согласие“, выплатив страховое возмещение за поврежденное транспортное средство, действуя в рамках закона, обратилась с требованием к виновнику ДТП», — заявили представители фирмы.

Также они отметили, что взыскания с пешеходов — редкость в их практике.

«Обстоятельства каждого из них мы тщательно изучаем. Наша компания рассматривает возможность отзыва данного иска», — сообщили в компании.