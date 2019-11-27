Страховая компания опровергла ампутацию рук пострадавшей в Доминикане россиянки

Во время ДТП с туристическим автобусом в Доминикане многие пассажиры получили различные травмы, но ни одному ребенку не делали ампутацию рук. Об этом заявила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

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«В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было», — цитирует Алчееву «Интерфакс».

Она также добавила, что россияне получили травмы разной степени тяжести, поэтому не стала их все перечислять.

Ранее руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов сообщил, что медикам пришлось ампутировать руки одной из пострадавших. Позже появилась информация о том, что врачи проводили операцию 12-летней девочке.

Автобус с туристами 26 ноября перевернулся по дороге в аэропорт в Доминикане. Он столкнулся с грузовиком, который ехал впереди и совершил резкий маневр.

В результате пострадали 27 человек, из которых шесть находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Всего в салоне автобуса было 39 россиян, гид и водитель.

После случившегося следователи начали проверку туроператора Anex Tour, который организовывал отдых.