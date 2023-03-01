Эксклюзив 01 марта 2023, 14:47 Страх остался. Жительница Самары рассказала о состоянии сына после нападения бродячих собак Жительница Самары рассказала, как бродячие псы набросились на ее сына на детской площадке

Читать 360tv в

Стая собак набросилась на мальчика на детской площадке в Самаре. Момент нападения попал на камеры наблюдения. Животные с рычанием и лаем кинулись на подростка, когда тот возвращался из школы. Мать мальчика Анастасия рассказала «360» подробности происшествия.

По ее словам, сначала сбоку подбежали к школьнику и начали лаять две собаки. Мальчик пытался убежать от них на детскую площадку. Но здесь подростка окружили четыре пса, ребенок сильно кричал, пытался бежать, но все время падал на гололеде.

Реклама

«Они его сильно напугали лаем. Одна собака подошла слишком близко, коснулась одежды. Но, так как он махнул то ли рукой, то ли портфелем, она отскочила», — пояснила Анастасия.

В этот момент происходящее увидел мужчина и поспешил на помощь к ребенку. Он подбежал и отогнал собак.

«Домой он пришел в истерике, напуганный. Есть отказался и лег спать», — сказала мать мальчика, отметив, что страх у него еще остался.

По словам женщины, только после этого случая в их районе начался отлов беспризорных собак.

Областная прокуратура по данному факту организовала проверку. Как рассказали «360» в надзорном ведомстве, специалисты проверяют деятельность органов местного самоуправления и организаций, которые отлавливают безнадзорных животных по муниципальным контрактам.