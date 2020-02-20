    20 февраля 2020, 13:06

    Страдающий недержанием мочи директор клуба покончил с собой из-за издевательств

    Анатолий Минкин

    Директор клуба подмосковного санатория не выдержал издевательств из-за хронического недержания мочи и покончил с собой. Как сообщил «Московский комсомолец», тело пожилого мужчины нашел его сын.

    Проблемы с мочеполовой системой у мужчины начались после того, как он круглый год купался в самодельной купели на улице. Он застудил мочевой пузырь, что привело к постоянным походам в туалет.

    Для того, чтобы не привлекать внимания коллег своими частыми походами в уборную мужчина держал в своем кабинете пластиковую бутылку. Накануне он забыл опустошить ее и оставил ее на балконе.

    Две сотрудницы клуба решили вскипятить себе чай и налили содержимое бутылки в чайник. Они поняли, что там была не вода только когда жидкость закипела. Женщины рассказали о своей находке всем. В итоге над пожилым мужчиной стали издеваться.

    В последний раз к директору клуба на улице подошел мальчик и попросил пописать в баночку, так как у него это получается хорошо.

    Мужчина пожаловался сыну на постоянные насмешки и заявил, что не хочет жить с таким позором. Молодой человек пытался успокоить отца, но ничего не вышло. В минувшую среду мужчина перестал выходить на связь. когда сын приехал к нему, то нашел тело отца в той самой купели, где отец застудил мочевой пузырь. Подмосковный главк СК проводит проверку по факту случившегося.