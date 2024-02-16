Происшествия 16 февраля 2024, 14:09 Сторожевой корабль ФСБ спас туристов в Баренцевом море Прокуратура: в Баренцевом море спасли туристов из Санкт-Петербурга

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Экипаж сторожевого корабля пограничного управления ФСБ спас туристов в Баренцовом море, прогулочное судно которых потеряло ход. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Силами экипажа сторожевого корабля погрануправления ФСБ России пассажиров доставили на берег поселка Териберка по западному арктическому району», — отметили в ведомстве.

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В связи с ЧП прокуратура начала проверку. Правоохранители установят обстоятельства происшествия, дадут оценку действиям ответственных лиц и примут меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Ранее в Сочи спасли двух пьяных туристов, которые решили поплавать в море во время сильного шторма. Очевидцы заметили в воде девушку и парня, помогли им выбраться на берег. Спасенные рассказали, что распили алкоголь и просто «решили поплавать на волнах».