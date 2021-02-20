Сторожевая собака лишилась глаза после избиения мужчиной в Самаре

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Самары, который подозревается в избиении сторожевой собаки. Пес охранял городские гаражи, написало ИА Nation News.

По информации следователей, мужчина приехал к месту преступления на машине. Он вышел из авто с черенком от лопаты и начал бить собаку. В итоге животное потеряло сознание. После этого горожанин вернулся в транспортное средство, в котором была его спутница, и уехал.

Позже стало известно, что самарчанин требовал от сторожа гаражей пять тысяч рублей за то, что пес якобы поцарапал его машину. Он получил отказ и, предположительно, из-за этого решил выместить злость на животном.

За жизнь собаки борются врачи. Она получила серьезные травмы и лишилась глаза.