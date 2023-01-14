Происшествия 14 января 2023, 08:20 Сторожа магаданской артели, которому понадобилась медпомощь, эвакуировали на вертолете МЧС. Видео Спасатели эвакуировали сторожа магаданской артели на вертолете

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Сторожа артели золотодобывающего предприятия в Ягоднинском районе Магаданской области эвакуировали из труднодоступной местности на вертолете. Мужчине понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба МЧС России. В соцсетях ведомства появилось видео эвакуации.

Сообщение о том, что сторожу нужна помощь, поступило в службу спасения. К месту происшествия на вертолете Ми-8 «Авиации Колымы» вылетели сотрудники станции скорой медицинской помощи и спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.

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Спасатели и медики нашли сторожа по указанным координатам. Спасатели спустились на землю с помощью лебедки в специальной корзине, пока вертолет выбирал наиболее подходящую для посадки площадку, добавили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. Пострадавшего забрали на борт также при помощи лебедки.

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Сторожа осмотрели медицинские работники. Ему оказали необходимую первую помощь. Пострадавшего доставили в районную больницу.