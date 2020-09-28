Сторож совершил самоубийство в воскресной школе в Подмосковье

Полицейские нашли труп мужчины в здании воскресной школы Предтеченской церкви в Чехове. Погибший работал в учебном заведении сторожем. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, он совершил суицид.

По данным собеседника, погибшему было 48 лет. Зарегистрирован он в селе в Брянской области. Труп обнаружили утром 27 сентября. По предварительным данным, сторож наложил на себя руки за сутки до того, как его нашли.

Мужчина оставил предсмертную записку. Полицейские изъяли с места его гибели два мобильных телефона. Информации о том, почему сторож решил свести счеты с жизнью, пока нет. Труп отправили в морг на судебно-медицинское исследование. Следователи сейчас изучают все обстоятельства произошедшего в воскресной школе.