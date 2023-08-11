Происшествия 11 августа 2023, 02:05 Сторож пострадал при пожаре на складе в Одинцове Baza: при пожаре на складе в Одинцове местный сторож выпал со второго этажа Freepik

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При пожаре на складе в подмосковном городе Одинцове пострадал местный сторож. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

Во время возгорания мужчина спрыгнул со второго этажа. По предварительной информации, он сломал ребра при падении. В итоге его увезли в больницу на машине скорой помощи.

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Ранее стало известно о крупном пожаре на Зеленой улице в Одинцове. Как сообщили очевидцы, за несколько километров до эпицентра возгорания видели большие клубы дыма. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. По всей территории разрушились кровля и перекрытия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что сотрудники экстренных служб уже локализовали возгорание.

Ранее пожар случился в Иванове на территории бывшего завода «Ивекмаш». В результате происшествия пострадал один человек.