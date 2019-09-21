Сторонников ИГ* задержали в Нижневартовске

«В Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках проведенной спецоперации задержали трех граждан, подозреваемых в преступлениях террористической направленности», — говорится в сообщении силового ведомства.

МВД и ФСБ обезвредили террористические ячейки в 17 регионах Подробнее

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал, что по версии следствия, мужчины вели запрещенную деятельность, занимаясь идеологической обработкой и вербовкой людей в террористическую организацию.

Задержанные оказывали финансовую поддержку и вели пропаганду терроризма.

Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных в статье журнала «Полиция России» рассказал, что с начала 2019 года полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России выявили и обезвредили террористические ячейки в 17 регионах страны.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.