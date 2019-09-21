  • Сторонников ИГ* задержали в Нижневартовске

    21 сентября 2019, 16:51

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Трое сторонников «Исламского государства»* задержаны в Нижневартовске. Об этом сообщили в Росгвардии, передает «Интерфакс».
    Сторонников ИГ* задержали в Нижневартовске

    «В Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках проведенной спецоперации задержали трех граждан, подозреваемых в преступлениях террористической направленности», — говорится в сообщении силового ведомства.

    МВД и ФСБ обезвредили террористические ячейки в 17 регионах

    Подробнее

    Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал, что по версии следствия, мужчины вели запрещенную деятельность, занимаясь идеологической обработкой и вербовкой людей в террористическую организацию.

    Задержанные оказывали финансовую поддержку и вели пропаганду терроризма.

    Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных в статье журнала «Полиция России» рассказал, что с начала 2019 года полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России выявили и обезвредили террористические ячейки в 17 регионах страны.

    * «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.