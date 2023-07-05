Происшествия 05 июля 2023, 19:57 Сторонники шиитского ополчения похитили россиянку в Ираке Израильтянку с гражданством России Цурков похитили сторонники шиитского ополчения в Ираке РИА «Новости»

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Израильтянку с российским гражданством Елизавету Цурков похитили сторонники шиитского ополчения в Ираке. Информацию об этом получил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По имеющимся данным, ее похитили еще несколько месяцев назад. Женщину удерживают в качестве заложницы сторонники шиитского движения «Хезболлах».

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«Израиль работает вместе с Вашингтоном, чтобы добиться освобождения женщины», — отметили в публикации, уточнив, что Цурков жива.

Как подчеркнули в канцелярии премьера, женщина отправилась в Ирак по российскому паспорту по собственной инициативе, чтобы собрать данные для диссертации и академических исследований для Принстонского университета в США. Она проводила сравнение стороннего движения и ливанских сил. Свои полевые исследования Цурков планировала провести как в Ираке, так и в Ливане.

В первые дни после ее исчезновения в Багдаде появилась информация о «похищении русской женщины, имеющей американское гражданство». Однако у Цурков нет паспорта США. Она является гражданкой Израиля и России.