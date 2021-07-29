В Тюмени нейтрализовали двух приверженцев запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты в людных местах. Об этом сообщили в ФСБ.

Кадры с места задержания боевиков обнародовал Следственный комитет РФ.

Сотрудники ФСБ вскрыли и пресекли деятельность террористической ячейки, действовавшей на территории Тюменской области. В состав группы входили выходцы из центральноазиатских республик, которые планировали теракты в местах скопления людей. Боевиков готовили к диверсиям зарубежные эмиссары, отметили в ведомстве.

Радикалов задержали в ночь на четверг, когда они пытались извлечь некий набор для совершения теракта из тайника на окраине Тюмени. Террористы оказали силовикам сопротивление, но были нейтрализованы.

Среди местных жителей и правоохранителей никто не пострадал. При обысках по месту жительства у боевиков изъяли самодельную бомбу, готовую к применению. Там же нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи с религиозную литературу.

СК завел дело о приготовлении группы лиц к теракту по предварительному сговору, покушении на жизнь правоохранителя, а также о незаконном хранении оружия.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.