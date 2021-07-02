02 июля 2021, 16:20
Сторонника ИГ* приговорили к 9 годам колонии в Красноярском крае
В Красноярском крае осудили сторонника «Исламского государства»*, который занимался вербовкой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную ФСБ.
Установлено, что мужчина, проникшись идеями террористов, занимался вербовкой других людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. У него дома нашли экстремистскую литературу, флаг ИГ* и средства связи с боевиками.
Военный суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.
* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.