Сторонника ИГ* приговорили к 9 годам колонии в Красноярском крае

В Красноярском крае осудили сторонника «Исламского государства»*, который занимался вербовкой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную ФСБ.

Установлено, что мужчина, проникшись идеями террористов, занимался вербовкой других людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. У него дома нашли экстремистскую литературу, флаг ИГ* и средства связи с боевиками.

Военный суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.