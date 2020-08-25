Стоматологи из частной клиники лишили петербурженку полумиллиона рублей и зубов

По словам девушки, ей позвонили и пригласили на бесплатную консультацию в клинику. Она согласилась и пришла на прием. Выяснилось, что ей необходимо лечить и удалять зубы из-за старой кисты.

Спустя какое-то время после установки пломб Юлия почувствовала боли.

«Зубы были запломбированы с дефектами, а один зуб оказался проткнутым насквозь штифтом в двух местах, там же штифт был оставлен и спрятан под пломбу, наложенную тоже с дефектом. Зуб начал болеть, но лечению он больше не подлежал, и избавиться от боли можно было, только удалив его», — рассказала художница.

Врач отказался снимать коронки, заявив, что делать это со своей работой — «бесшабашное дело».

В итоге Юлии установили протез, но с ним также возникли проблемы. Тогда специалисты посоветовали установить имплант. Для этого женщина обратилась уже в другую клинику.

«Новый врач промахнулся с установкой и, как выяснилось позже, был ортопедом, а не хирургом. Все воспаления, возникшие после этой установки, врач снимал лекарствами, которыми поил меня на протяжении 10 месяцев, пока я не сделала рентгеновский снимок, чтобы понять причину воспаления», — поделилась девушка.

После обращения в администрацию клиники главный врач занялся проблемой, он провел операцию по наращиванию кости. Однако защитная мембрана порвала кожу через три недели.

По итогу у Юлии не было трех зубов и полумиллиона рублей, которые она потратила на стоматологов и юристов. По ее словам, телефонный звонок был сделан для привлечения внимания и являлся «разводом», а врачи, работающие там, умеют выкачивать деньги из клиентов.

«Врачи в частных клиниках ведут себя самовольно, знают, как обмануть пациента, и стараются удалить побольше зубов, чтобы поставить импланты. Поэтому люди должны быть предупреждены и посещать частные клиники с особой осторожностью», — пояснила художница.

Журналисты издания не смогли выйти на связь с первым врачом. Выяснилось только, что у него шестилетний опыт работы. Во второй клинике пообещали дать комментарий позже.

Иск Юлии уже дошел до суда.